Igor Kojić raskinuo sa Teodorom Bjelicom

Igor Kojić, sin Dragana Kojića Kebe stavio je tačku na romansu sa Teodorom Bjelicom, a pjevač je u jednom od svojih posljednjih intervjua otkrio da glumicu nije ni upoznao.

Naime, kako je Igor nakon braka sa pjevačicom Severinom uplovio u romansu sa Teodorom Bjelicom, na koju su sada stavili tačku, Keba je otkrio da lijepu glumicu nije ni upoznao.

"On je dao intervju gde je mnoge stvari objasnio. Ne želim da pričam o njegovim vezama, da li ima devojku, ne znam. Nije me upoznao sa novom devojkom, ne verujem novinama, dok mi on ne kaže. On će da mi kaže: "Ćale, tako je ili nije". Izbor njegovog srca je njegova stvar, ja ga podržavam", rekao je Keba za Telegraf.

Podsjetimo, mlada glumica je za Story otkrila da više nije sa Igorom.

"Jednostavno, nismo se poklopili. S godinama sam naučila da ne trošim vreme na ljude i odnose koji mi ne prijaju. Bez zle krvi odlazim i toj osobi poželim sve najbolje", rekla je Bjelica.

Podsjetimo, Igor Kojić bio je u braku sa petnaest godina starijom partnerkom, regionalnom zvijezdom Severinom, a ovaj par pratili su razni tračevi tokom, ali i nakon što su stavili tačku na brak.

(Telegraf)