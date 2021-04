Igor "uhvaćen" kako iznosi stvari iz Severininog stana

Već mjesecima se šuška da je ljubavi između Severine Kojić (48) i njenog supruga Igora Kojića (33) došao kraj, a on se sada navodno i konačno iselio iz njenog stana u Zagrebu.

Naime, Kojić je viđen na zagrebačkom Kozjaku dok je vukao kofere i odijela na vješalici, a stvari je ukrcavao u kombi beogradskih registracija, otkrili su očevici za portal 24sata.hr.

To je navodno drugi put u posljednjih nekoliko nedjelja da se pojavio pred Severininim stanom, nakon što ga tamo nisu vidjeli skoro godinu dana.

Brzo se oglasio Severinin PR tim koji tvrdi da je stvari iseljavala rođaka pjevačice, Mia Popović.

"Jedino seljenje koje je bilo ovog vikenda je ono Severinine nećake, koja se sa suprugom (pre)selila u neposredni Severinin komšiluk, tačnije preko puta Severinine zgrade", rekli su iz PR tima pjevačice.

Severina i Igor se već duže vrijeme nisu pojavljivali u javnosti zajedno, a čak su i obrisali većinu zajedničkih fotografija s Instagrama, čime su dodatno rasplamsali glasine o razvodu. Oboje o svemu i dalje ćute, a najnovije informacije o njihovom odnosu pružio je Igorev otac Dragan Kojić Keba.

"Kad me već pitate za Severinu i Igora, pojma nemam šta se u njihovom braku događa, ne razgovaram s njima! Niti treba da se mešam u te stvari. Ne čujem se često sa sinom jer on ima puno obveza pa često nije kod kuće. Ne znam šta je sa Severinom, nismo o tome razgovarali. Ona je već dugo u Hrvatskoj, ne znam da li planira da dolazi u skorije vreme, ali to je njena stvar", rekao je Keba u decembru prošle godine.

"Odrasli su ljudi i valjda znaju, a uvek su i znali šta im je činiti. S druge strane, sve što rade, sebi rade", zaključio je tada Keba, piše Telegraf.rs.