Posle duge pauze ponovo ćemo se družiti u Beogradu u ponedeljak 10.6. na @river_splav_rez Očekujem vas da uz najlepšu muziku podelimo divne emocije i otvorimo još jednu sezonu letnjih druženja na reci. #falismiovihdana #volimte # tinevoljomoja

A post shared by Ilda Saulic (@ildasaulic) on Jun 3, 2019 at 8:40am PDT