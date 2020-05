Ilon Mask i supruga dali djetetu ime koje niko ne može izgovoriti

Ljubitelj umjetne inteligencije, investitor i direktor kompanije "SpaceX" Ilon Mask poznat je ekscentrik koji je juče dobio šesto dijete, a prvo s pjevačicom Grimes te ga nazvao čudnim imenom koje je postalo svjetska senzacija.

Sretnu vijest o dolasku prinove Mask je objavio na Twitteru, a poslije je dodao da su mama i beba dobro.

Fanove je posebno zanimalo koje su ime dali djetetu, a Mask im je odmah udovoljio, nakon čega je neobično i pomalo čudno ime postalo svjetska senzacija.

Osim toga, Mask je na Twitteru podijelio dvije fotografije, jednu kako pozira sa bebom, a drugu na kojoj joj je preko lica provukao filter s tetovažama.

Kako su Musk, ali i Grimes veliki ljubitelji umjetne inteligencije i robota, ne čudi da su djetetu planirali dati neuobičajeno ime, ali ovome se niko nije nadao – naime, njihovo dijete se zove X Æ A-12 Mask. Šokirani fanovi komentarisali su djetetovo ime "niko neće moći izgovoriti", da će "dijete mrziti svoje ime" i kako "nije čudno da je dijete nazvao po robotu".

Iako Mask nije objasnio značenje djetetovog imena, to je kasnije učinila Grimes.

"X je nepoznata varijabla,

Æ je vilenjačka varijanta od Ai (ljubav i/ili umjetna inteligencija),

A-12 je preteča SR-17 (naš omiljeni avion). Nema oružja, nema obrane, samo brzina. Sjajan u bitci, ali nenasilan.

Plus A=Archangel (moja omiljena pjesma)", objavila je Grimes na Twitteru.

•X, the unknown variable •Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence) •A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent (A=Archangel, my favorite song)