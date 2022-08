Ima 59 godina, izgleda senzacionalno u bikiniju

Glumica i voditeljka Lisa Rina (59) svojim objavama na Instagramu često obraduje fanove, ali dokazuje da su godine samo broj.

Zvijezda serija Days of Our Lives i Melrose Place, kao i rijalitija Real Housewives of Beverly Hills otkrila je da već 26 godina vježba jogu i da joj baš joga pomaže da izgleda vitko i zdravo:

"Važno mi je da budem u formi i smatra da je bitna po tom pitanju dosljednost. Rođena sam i sa dobrom genima, ali sam počela da vježbam još kad sam bila baš mlada", rekla je svojevremeno za Own.

Lisa je mnogim ženama inspiracija u tom pogledu, prenosi B92.