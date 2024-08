Iman Helif tužila Ilona Maska i autorku Harija Potera

Iman Helif, alžirska bokserka, navela je u tužbi Ilona Maska, vlasnika X, Tesle i drugih brendova, i J.K. Rowling, autorku "Harry Pottera" zbog navodnih činova organizovanog online uznemiravanja nakon što je završila takmičenje na Olimpijskim igrama.

Nabil Boudi, advokat olimpijske šampionke, poručio je za “Variety“ da je ovo dvoje poznatih uključeno u tužbu zbog potpirivaranja mržnje.

Boudi je rekla da je onda podnijela tužbu u „borbi za pravdu, poštovanje i čast“. Tužila je i društvenu mrežu „X“ po francuskom zakonu se vodi kao nepoznata osoba. U toku je ispitivanje svih činjenica.

Za cyber maltretiranje po francuskom zakonu postoje i kazne zatvora od dvije do pet godina i kazne od 30 do 45 hiljada evra. Ukoliko se dokaže da je u pitanju govor mržnje kazne mogu da budu od 70 do 240 hiljada evra.

Helif je osvojila zlatnu medalju u konkurenciji bokserki do 66 kilograma, a u jednom trenutku je i njen otac morao da dokazuje da se rodila kao žensko i da nije u pitanju transrodna osoba, prenosi N1.

