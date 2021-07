Indi na ivici anoreksije, priključili je na infuziju

Pjevačica Indira Aradinović, poznatija kao Indi, trenutno boravi u Grčkoj sa novim izabranikom, a kako mediji saznaju, njoj se dan pred put slošilo u kafiću pa je hitno prevezena u bolnicu.

Naime, kako pišu mediji, nju mnogi već dugo opominju da prestane sa rigoroznim dijetama jer je do te mjere smršala da je sada na ivici anoreksije.

"Indi je sedela s drugaricom u našem kafiću i sve je u početku bilo u redu. One stalno svraćaju i svi zaposleni je znaju. Dok su pile kafu, konobar je dotrčao do šanka, zgrabio telefon i rekao da mora da pozove Hitnu pomoć jer se jednoj mušteriji slošilo. Kad sam prišla stolu, tek tada sam videla da je to Indira. Njena drugarica je rekla da ništa nije jela pre nego štu su se našle i da ju je opominjala da ovo može da joj se desi. Nije paničila, bila je smirena, a Indi je posle nekoliko minuta došla sebi. Ipak nismo otkazivali Hitnu pomoć jer se požalila da ništa nije jela", priča izvor s lica mjesta i nastavlja:

"Kad je vozilo stiglo, lekari su odmah rekli da je najbolja varijanta da Indi priključe na infuziju pošto se izgladnjivala i da je to najbolje rešenja da joj što pre bude bolje", završava izvor.

Podsjetimo, pjevačica je nedavno u jednom intervjuu ispričala da nakon operacije želuca, zbog koje je imala teže komplikacije, sada jede oko 100 grama hrane po obroku, a nekad i to preskače, pa naglo mršavi.

"Kad smanjite želudac, sitost osetite već posle nekoliko zalogaja. Zato se brzo mršavi, ja, recimo, jedem 100 grama hrane po obroku, a nekad ni toliko. Ne traži mi organizam hranu, ali se dobro osećam, pa s tim nemam problem. Zadovoljna sam izgledom i kilažom, ali vidim da ljudi iz mog okruženja misle da sam preterala sa mršavljenjem. Sve dok se lepo osećam, u redu je", rekla je pjevačica.

