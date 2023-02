Indi otkrila gdje joj je muž i kako se sada preziva

​Indira Indi Aradinović prošle godine u oktobru iznenadila je javnost kada se saznalo da se udala.

Međutim, pjevačica je sada otkrila da je njen brak već na pauzi, ali to nije sve. Ona je sa društvenih mreža obrisala njihove zajedničke fotografije kao i prezime supruga, te vratila svoje.

Zato je sada odlučila da ispriča da li je razvod već na pomolu.

"Moj brak je na stendbaju trenutno. On je u Danskoj, tamo živi i radi, ja sam ovde pa, videćemo… Ako uspe, uspe, a ako ne uspe, Bože moj. Probali, videli, ne ide i to je to", ispričala je Indi u emisiji "Ami dži šou", a onda otkrila šta se dogodilo sa fotografijama:

"Posvađali smo se, mnogo me iznervirao i odlučila sam da obrišem sve. Prezime sam vratila zato što me svi znaju kao Indi Aradinović, a ne kao Đurđević, mada sam u dokumentima Đurđević. Još uvek", rekla je pjevačica kroz smijeh koji su prihvatili i ostali u studiju.

Pjevačica je ranije izjavila kako se nikada nije pripremala za brak, prenosi Grand.

"Nisam jedva čekala već mi se desilo. Nisam neko ko je sebe video kao ženu i majku, ja sam umetnica, već mi se dogodilo. Ne kačim detalje jer je to nešto intimno i moje. Bilo je čudno, lepo, uzbuđeno, bilo je tu raznih emocija. Taj dan su se naše porodice i upoznale, mislim da je to jako lepo. Zanimljivo je i drugačije, dosta je bilo spontanosti. Ništa se nije radilo za druge, sve je bilo intimno i lepo", rekla je Indi ranije.