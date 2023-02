Indi se razvodi

Kada se u tajnosti udala prije nekoliko mjeseci, Indi Aradinović sve je iznenadila tim potezom, a iako su svi očekivali da će brak opstati, ona je nedavno za medije potvrdila kako im je brak u krizi.

Sa društvenih mreža obrisala je sve njihove zajedničke slike, a potez koji je odao da im je odnos na klimavim nogama bio je kada je na Instagramu vratila svoje djevojačko prezime Aradinović.

"Moj brak je na stendbaju trenutno. On je u Danskoj, tamo živi i radi, ja sam ovde pa, videćemo… Ako uspe, uspe, a ako ne uspe, Bože moj. Probali, videli, ne ide i to je to. Posvađali smo se, mnogo me iznervirao i odlučila sam da obrišem sve. Prezime sam vratila zato što me svi znaju kao Indi Aradinović, a ne kao Đurđević, mada sam u dokumentima Đurđević. Još uvek", rekla je prije nekoliko dana u jednoj emisiji, a sada je objavila i kako prolazi kroz težak životni period.

"Dok neko skija po planinama, neko prolazi težak period u životu, opet sama. Odlaze nam najbliži, spremamo se za operaciju, pripremamo se za razvod. Ali dobro. Lekcija nikada nije na odmetu. Nauči se čovek svega, dok je živ. Sve prođe. I dobro i loše…", napisala je pjevačica na svom Instagram nalogu.