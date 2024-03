Internet bruji o novoj misteriji princeze Kejt

​Nakon skandala s princezom od Velsa, Kejt Midlton (42) koja je fotošopirala porodičnu fotografiju za Dan majki, obožavaoci su sada primijetili još nešto neobično na fotografiji princa Vilijama (41) i princeze Kejt. Naime, mnogi su uočili anomaliju na fotografiji na kojoj Kejt i Vilijam sjede u automobilu, kada je on odlazio u Vestminstersku opatiju povodom Dana Komonvelta.

Obožavaoci su na fotografiji koja se proširila društvenim mrežama vidjeli da zid od opeke iza automobila izgleda drugačije, a neki tvrde da se razlikuju i boja i veličina cigli. Mnogi sada smatraju da je i ta fotografija digitalno uređena.

Fotografiju možete pogledati na LINKU.

"Pronašao sam veb stranicu fotografa Džima Beneta. On je napravio tri fotografije Vilijama i Kejt. Pogledajte cigle na trećoj slici. Ne samo da izgledaju drugačije u odnosu na prozore automobila, već i dubina izgleda drugačije" rekao je korisnik društvenih mreža.

Još jedan od komentara je bio:

"Obmana se nastavlja. Ako se Kejt može dotjerati i izaći van, zašto ne postoji snimak umjesto uređene fotografije?", glasio je još jedan komentar.

I drugi su komentarisali:

"Ova fotografija automobila pokazuje koliko ste lakovjerni jer je i ta fotografija lažna. Voze se preblizu zida od opeke. Na zidu se cigle ne slažu. Još jedan lažnjak" nizali su se komentari.

Foto agencija koja potpisuje fotografije automobila, Goff Photos, negirala je da je slika "uređena".

"Fotografije su izrezane i posvijetljene, ali ništa drugo nije uređivano" rekli su.

Fotograf koji je snimio te fotografije, Džim Benet, rekao je da on ne mijenja svoje fotografije u Fotošopu te da jedino prilagođava nivou svjetlosti na njima ako je to potrebno.

"Snimci automobila su nepredvidivi i u najboljim uslovima, a s odrazom na staklo može biti zaista teško" objasnio je.

Spisateljica i urednica "The Court Jewellera" je na Twitteru objasnila razliku u zidu od cigli.

The photograph taken on Monday showing William and Kate in a car was snapped in front of 39 High Street in Datchet. Those who are worried about the brick patterns on the wall/building in the background might want to consult Google Maps. pic.twitter.com/onO0ewSjga