Ipak ništa od razvoda poznatog para?

Megan Foks i njen suprug Brajan Ostin Grin s kojim je skoro deceniju u braku, ipak se neće razvesti, navode strani mediji.

Glumica je razvod za brak podnijela još 2015. godine, ali izgleda da je par izgladio odnose.

Zanosna manekenka, koja se udala za Grina u junu 2010. godine u svojoj 24. godini, krajem prošle sedmice potpisala je papire kojima je otkazala proceduru razvoda.

Foks i Grin su imali veoma burnu vezu, a zajedno imaju troje djece - Nou Šenon (6), Bodi Ransom (5), Džorni River (2).

Oni su se razišli još 2015. godine nakon brojnih svađa, ali su se i pomirili samo godinu dana kasnije, kada su i dobili treće dijete.

"Brak je težak. Mislim da je to posao za svakoga. Pojedini ljudi gledaju na razvode i razilaženja kao da je to veliko razočarenje, ali to nije tako. Činjenica da je brak uspio itekako je pozitivna. Mi imamo troje nevjerovatne djece. Imali smo i imamo sjajnu vezu", rekao je Grin prošle godine u intervjuu za "People".

Slavni par se još nije oglasio o prekidu razvoda.