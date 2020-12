Irfan Mensur nakon korone: Ogorčen sam primitivnošću

"Bio sam potpuno iscrpljen, nisam osećao svoje telo. Hodao sam kao da u sebi imam litar Džejmisona", tako svoje iskustvo i osjećaj dok se borio sa korona virusom opisuje glumac Irfan Mensur.

On je bio gost jutarnjeg programa TV Nova S "Probudi se". Mensur je, nakon liječenja u Kliničko bolničkom centru Bežanijska kosa u Beogradu i terapije kiseonikom, sada na kućnom oporavku.

Glumac i reditelj kaže da se pridržavao mjera, masku je nosio sve vrijeme tokom rada s glumačkim ansamblom na pozorišnoj predstavi Ana Karenjina – ipak, zarazio se koronom.

"Iscrpljenost, nemanje snage, kao da mi je adrenalin pobegao iz tela. Shvatio sam da se nešto događa, ali u prvom momentu nisam bio svestan šta”, objašnjava Mensur prve simptome i dodaje da je povišenu temperaturu, 37,2 imao samo jedan dan, ali da je ipak bila dijagnostikovana obostrana upala pluća.

Opisao je i psihičko stanje u kojem je bio dok je ležao u bolničkoj postelji u kojoj je proveo gotovo dvije sedmice. Priznaje da mu prvih pet-šest dana nije bilo prijatno.

"Biti uplašen za život je besmisleno. Ja sam sa svojih blizu 70 dovoljno uradio u životu da me ne brine to što će jednog dana da me nestane. Ipak, prvih pet-šest dana sam se oprašatao – bio sam kriv sam sebi zato što nisam rekao nekim ljudima neke prijatne stvari koje je trebalo da čuju. Kad sam postao svestan svega priznao sam sve ono šta im nisam rekao, a želeo sam da im kažem", objašnjava svoje psihičke borbe.

Mensur kaže da je izuzetno zahvalan osoblju KBC Bežanijska kosa. Pamtiće SMS poruku koja mu je stigla od ljekarke koja je vodila računa o njemu: "prošli ste".

Bolničke dane dijelio je s kolegom Žarkom Lauševićem.

"Ostavio mi je jednu veliku šolju za kafu na kojoj je nacrtan veliki smajli. Odlučio sam da je taj smajli moja srećkica i živeće sa mnom dok ja živim", zahvalan je Mensur.

Kaže i da prema ljudima koji ne nose masku ima i neku vrstu gađenja:

"Ogorčen sam tom primitivnošču kojom smo okruženi. Oni žele da budu iznad mase koja pokušava da zaštiti ne samo sebe nego i njih. Nosite maske i budite normalni, to je jedini savet", poručuje Mensur.