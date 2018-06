Manekenka Irina Šajk poznata je po svojim transformacijama. Sada je predstavila jedno izdanje u koje malo ko može da povjeruje da je njen izbor.

Irina je doputovala u Milano da bi pogledala nekoliko kolekcija za muškarce.

Zgodna manekenka odabrala je izazovno odjelo ispod kog nije nosila ništa.

Ipak, mnoge je šokirala njezina frizura.

Ona se pojavila sa kratkom kosom i šiškama, a malo je reći da se nikome nije dopala. Ono što "budi nadu" je da je ovo samo jedna od njenih perika.

On my way .....