Irina Šajk se krije od fotoreportera

#New Irina Shayk arrives back home after a gym session this morning. March 13, 2019 #irinashayk #model #moda #style #fashion #fashionicon #icon #iconic #beauty#beautiful #irinashaykfans #irinashaykfan #aylinatamanfan #aylinataman#irinashaykfan #aylinatamanfans #aylinatamanlover #like4likes #likeforfollow #likeforlike #likeforlike #love #lovely #taylorhill #taylorhilllover #taylorhillfans

A post shared by Sara (@aylinstyle1) on Mar 14, 2019 at 12:43pm PDT