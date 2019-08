Irina Šajk uživa na odmoru sa kćerkom

Ruska manekenka Irina Šajk ljeto provodi na Ibici, odmarajući sa kćerkom Leom koju je dobila u vezi sa glumcem Bredlijem Kuperom.

Nakon burnog perioda koji je iza nje, tačnije raskida veze sa glumcem, Irina se posvetila dvogodišnjoj kćerki Lei sa kojom provodi svoje slobodno vrijeme.

Irina i Lea uživaju na Ibici. Ljeto provode tako što jahtom obilaze ovo prelijepo špansko ostrvo.

Irina, kao brižna majka, vodi računa o svakom koraku male Lee, pri tom pokazujući savršenu liniju i izvajano tijelo u različitim kupaćim kostimima koje je odabrala za ovo mondensko ljetovalište.

Lijepa manekenka bi navodno htjela da joj se desi nova ljubav, ali je u ovom trenutku fokusirana na sebe i svoju kćerku.

"Fokusirana je na kćerku i želi da što više vremena provede sa njom. Volela bi da upozna novog muškarca koji će osvojiti njeno srce, ali to joj u ovom momentu nije prioritet. Izašla je iz dugogodišnje veze i treba joj vremena da se oporavi", izjavio je izvor blizak manekenki za "E News".

