Irina se iselila iz Bredlijeve vile

Jedan od trenutno najpoznatijih parova, čiji odnos je već neko vrijeme u fokusu medijske pažnje, izgleda da definitivno više nije zajedno.

Ruska manekenka Irina Šajk se iselila iz kuće u kojoj je živjela sa glumcem Bredlijem Kuperom i njihovom dvogodišnjom kćerkom, objavio je britanski tabloid The Sun. Izvor tog lista je naveo da se "odnos između Bredlija i Irine u velikoj mjeri ohladio".

Zbog toga se Irina iselila iz Kuperove vile u Pasifik Palisejdsu, u Los Anđelesu.

The Sun navodi da je odnos između glumca i manekenke loš, već nekoliko posljednjih mjeseci, zbog čega je lijepa Ruskinja odlučila da se vrati svojoj kući.

.@people has confirmed that Bradley Cooper & Irina Shayk have broke up after being together for 4 years. Cooper & Shayk split was amicable & will be sharing custody of their 2-year old daughter. pic.twitter.com/quuqiM6He6