Irska pjevačica prešla u islam i promijenila ime

Irska pjevačica Šinejd O' Konor objavila je da je prešla u islam i promijenila ime u Šuhada Davit.

O' Konor (51) objavila je na Twitteru proteklih dana svoje fotografija na kojima nosi hidžab, kao i video-snimak na kojem pjeva Azan - poziv na molitvu, prenosi danas AP.

"Ovim objavljujem da sam s ponosam postala muslimanka. To je prirodni završetak putovanja svakog inteligentnog teologa. Proučavanje svetih knjiga svih vjera vodi kao islamu, što znači da su sve druge svete knjige izlišne", napisala je ona u tvitu.

Ova pjevačica, koja se 1990. proslavila hitom "Nothing compares to you", tokom živog nastupa1992. godine pocepala je sliku tadašnjeg pape Jovana Pavla Drugog, u znak protesta protiv Katoličke crkve.

Proteklih godina je otvoreno govorila o svojim mentalnim zdravstvenim problemima.