Isak Šabanović otkrio šta očekuje od svoje karijere

Isak Šabanović poslije pauze zbog virusa korona vratio se na scenu "Zvezda Granda", pa još jednom pokazao zašto je tako brzo stekao "zvanje" - prave zvijezde ovog talent šoua. Svakako ponosan na svoj uspjeh i to što je, kako kaže, sačuvao obraz, tvrdi da se nimalo nije promijenilo i da je ostao veliki tremaroš.

"Nije me bilo jer sam imao koronu. Tačno pred put ostanem bez čula ukusa i mirisa i testiram se kad ono… Inače ne znam zašto se digla frka i neka buka oko mene. Ako mislite da sam se promijenio, nisam, dlanovi mi se sijaju. I dalje sam tremaroš", iskren je bio mladi pjevač u razgovoru sa "Grand onlajnom", pa nastavio o svom učešću, tokom kog su mnogi pokušavali i da ospore njegov talenat.

Naime, Isak se bio našao na meti prozivki da je imitator, kao i pitanja - umije li on još nešto, u odnosu na prvi krug.

"Čekao sam da se opravdam pred žirijem, jer se pričalo da imitiram. Mislim svi su znali da su meni Tifa i Bebek i ti sa sličnim glasovima idoli. Čekao sam da vidim da li sam opravdao ono od prošlog puta i da vidim umije li Isak još nešto ili je ono bilo sve od mene", prokomentarisao je.

Isaka najviše raduje činjenica da je postao idol u svom rodnom Bijelom Polju.

"Znate li kad 25 godina živite u Bijelom Polju i ti si tu klošarče… Nisu me oni tako prozvali, to ja kažem za sebe, jer sam vijao stalno po ulicama, a sutradan izađete i svi se slikaju sa vama. A kažu da je najteže postati pop u svom selu", rekao je on.

O daljem plasmanu, otvoreno priznaje - da ne očekuje ništa.

"Ja sam svoj obraz sačuvao, pokazao se, a za sljedeći put ne obećavam i ne očekujem baš ništa. Šta mi Bog da", zaključio je Šabanović.

