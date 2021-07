Isak Šabanović otvorio dušu: Plačem stalno

Isak Šabanović, koji je muzičko takmičenje "Zvezda Granda" završio kao drugoplasirani, stekao je ogromnu popularnost posebno kod mlađeg dijela publike.

Iako mu je cijena nastupa nakon toga skočila kao i interesovanje za njim, ovaj mladi i talentovani Crnogorac je ekskluzivno za Alo! otkrio da se s popularnošću teško nosi.

"Nisam navikao da imam ovoliko obaveza, i dalje se prilagođavam ovom načinu života. Snimao sam pesmu devet sati i kada sam izašao iz studija pitao sam se šta mi je sve ovo trebalo", rekao je Isak kroz smijeh i dodao da su to slatke muke koji posao pjevača sa sobom nosi.

"Još uvek nisam stigao da vidim da li su me i koliko kolege prihvatile, jer se takmičenje tek nedavno završilo. Nadam se da ću se uklopiti", rekao je pjevač, i istakao da je spreman i na estradna razočaranja:

"Ja se još uvek nisam navikao na ovaj život i popularnost. Nisam se navikao ni na novinske članke o meni. Što se tiče kolega, spreman sam na podmetanja i razočaranja jer je tako i u životu, čovek mora da se razočara da bi naučio neke stvari", bio je iskren Isak Šabanović.

"U Beogradu sam više od šest meseci i još uvek mu se prilagođavam. Ja sam verovatno jedini Crnogorac koji se ovde nije snašao", kroz smijeh je rekao šarmantni pjevač te otkrio još jednu stranu svoje ličnosti.

"Ja sam jako emotivan, mogli ste to da vidite i na sceni, plačem stalno. Poslednji put sam zaplakao kada sam čuo moju novu pesmu. Mnogi misle da mogu zaplakati kad god poželim, ali to nije tačno. Najčešće plačem zbog stresa koji ovaj posao nosi. Voleo bih da nisam toliko emotivan, ali Rak sam u horoskopu pa je to valjda nemoguće", zaključio je Šabanović.