Isak žrtva velike prevare: Tražim nekoga kome mogu da vjerujem

​Nekadašnji učesnik "Zvezda Granda" Isak Šabanović našao se na meti velike prevare na društvenim mrežama, a odmah je uslijedila i njegova reakcija.

Naime, na Instagramu se pojavio profil koji se lažno predstavlja i u Isakovo ime komunicira sa fanovima.

"Hvala vam što ste lajkovali moju stranicu, podrška kojom ste me obasuli, nadam se da nikada nećete prestati da slušate moju muziku. Poslao sam vam zahtjev sa svrhom, bio sam prezauzet emisijama i mnogim drugim. Hvala svima na ljubavi i podršci, cijenim. Tražim nekoga kome definitivno mogu da vjerujem jer ima nekoliko stvari koje treba da uradim i o kojima treba da se pobrinem, a da moja uprava ne zna to. Tako da mi treba neko od mojih vjernih obožavalaca da to uradi umjesto mene", glasio je tekst poruke sa lažnog profila.

Isak se odmah oglasio i demantovao navode da stoji iza ovog naloga.

"Lažni profil", poručio je pjevač, a prenosi "CDM".

