Isidora Bjelica se oprostila od Dijane Milojković

Književnica Isidora Bjelica objavila je na Instagramu status posvećen bivšoj misici Dijani Milojković, koja je preminula u 33 godini života poslije duge i teške bolesti.

Bjelica se oprostila od Milojkovićeve potresnom porukom, poručivči da je ona imala više ljubavi u sebi nego bilo ko koga zna. Kazala je da je manekenka dobla sve bitke koje je vodila.

Književnica je naglasila da je Dijana uspjela da da ohrabrenje hiljadama ljudi koji se bore sa ovom pošasti.

"Volim te", napisala je Bjelica, a cijeli status možete pročitati u nastavku.

"Mila moja Di, prijateljice moja, zamoliću zbog tvoje hrabrosti, tvog srca, tvoje andjeoske duše- novinare, koji su te toliko voleli, kao i svako ko te poznavao - da slučajno ne napišu onu odvratnu frazu "da si izgubila bitku od opake bolesti".

U ovom životu, gde smo svi samo prolaznici postoji samo jedna bitka - bitka za našu dušu, a ti si tu bitku kao Božija miljenica davno dobila i zato ti je dato takvo stradanje, andjelu moj... Ti si imala više ljubavi u sebi nego bilo ko koga sam poznavala..Ti si mila moja dobila sve bitke koje si vodila i za ljubav i dobrotu i hrabrost i čak si uspela svojim primerom da razbiješ predrasude kako se nositi sa najtežom bolesti ... Uspela si da daš ohrabrenje hiljadama nas koji se borimo sa ovom pošasti i od kojih se traži da se sakrijemo u mišiju rupu i ćutimo da drugima ne budimo strah i ne remetimo sreću- blistala si lepša nego ikada kada ti je bilo najteže, herojski si iza osmeha trpela sve izdaje i osude koje mnogi oboleli ovde doživljava, a opet pričala si glasno i ponosno...Mila moja ,načinom kako si nosila svoj krst nisi samo dobila bitku za hrabrost, ljubav, svoju prelepu dušu nego si dobila i bitku za sve nas obolele da imamo pravo na život, na radost, na lepotu uprkos bolesti koja nam sve to oduzima - ... Volim te moja D. volim te svim napaćenim srcem i divim ti se.Još osećam čvrst dodir tvoje nežne, male ruke dok me držiš na onom zajedničkom božićnom snimanju kada smo obećale jedna drugoj da ma kakve muke prolazile nećemo dozvoliti da nam bolest i ljudsko zlo uzmu naš sjaj u očima i radost...MIla moja, u ovom surovom svetu smo, neko kraće ,neko duže, ali s ciljem da osetimo,razumemo, postanemo ljubav.a ti si bila čista ljubav ,hrabrost i lepota. Ono što oni koji misle da je jedina mera uspeha koliko smo dugo ostali u ovom telu, ne razumeju je - da ne da nisi izgubila bitku -ti si mila moja dobila sve bitke i to lne samo za svoju dušu, duše nas wobolelih već i onih potpuno nesvesnih koji misle da se bolest i smrt dešavaju nekom drugom - koji su zbog tebe počeli drugačije da gledaju bolest - lepota bez dobrote je prazna ljuštura, a tvoja čudesna spoljna lepota bila je samo prozor tvoje nadnaravno lepe duše."

Sahrana Dijane Milojković biće u četvrtak, 14 časova na gradskom groblju u Ćupriji, saopštio je brat Dijane Milojković, Dušan Milojković.

