Isplivali detalji o Kebinoj vanbračnoj kćerki

​Dragan Kojić Keba živi mirnim tempom života otkako je nedavno i zvanično dobio rješenje o penziji, te sada nema razloga više da radi i nastupa kao ranije.

Doduše, poznat je kao neko koga ne drži mjesto pa Keba i dalje smišlja na koji način da okupira sebi pažnju i vrijeme, a i da zaradi neki dinar s obzirom na to da mu penzija nije velika a da je ipak navikao na određeni životni standard.

O njegovoj ljubavi sa suprugom Oljom bespredmetno je govoriti jer su povrh svega uspjeli da opstanu zajedno, a nije bilo nimalo lako. Naime, kao što je javnosti dobro poznato Dragan Kojić ima vanbračnu kćerku Inu sa tekstopiscem Ljiljanom Jevremović, koju folker ne želi da prizna.

Godinama je trajala borba za priznavanje očinstva, a Kebina ljubavnica stigla je čak do suda u Strazburu koji je na kraju i donio konačnu presudu u njenu korist. Iako formalno jeste utvrđeno da je pjevač otac Ljiljanine kćerke, do susreta tate i nasljednice nikada nije došlo.

U emotivnoj ispovijesti za Novu koju je nedavno dala Jevremovićeva je otkrila najsitnije detalje iz svog života. Osvrnula se na period ljubavi sa Kebom koji je bio toliko uporan u namjeri da je osvoji i kako ona kaže vjeruje da se njegove emocije prema njoj ni dan danas nisu ugasile što govore njegovi postupci. Govoreći o njihovom odnosu tekstopisac je otkrila da je pjevač želio da stavi tačku na brak suprugom jer je kako joj je govorio bio veoma loš. Međutim, to se nije dogodilo sve do 2014. godine.

Tada su razveli se Keba i Olja, a Ljiljana tvrdi da je za sve to kriva ona, odnosno njen zahtjev za većom alimentacijom. Tada je folker stavio makar zvanično tačku na višedecenijski brak a neposredno prije razvoda svu pokretnu i nepokretnu imovinu prepisao je na ženu Olgu, poznatiju kao Olju Kojić. Ljiljana je sa suzama u očima otkrila i da njena kćerka nikada nije upoznala oca Kebu, te da joj je to veoma bolna tema.

"Meni je samo žao što je Ina kolateralna šteta ljubavi sa njim, ja njega ne mrzim, moje dete je pola on, mnogo liči na njega."

Sa knedlom u grlu Jevremovićeva je progovorila o maltretiranju od strane Kebine supruge i menadžerke dok se njena kćerka borila za život u inkubatoru.

"Ovo ću sada reći prvi put. Na vrat su mi se kačile i Kebina žena i Kebina menadžerka, ja u bolnici ne znam da li će mi dete koje je tada imalo tri meseca preživeti, Ina u staklenom boksu, za nju svaka kap mog mleka može da bude život, one mene zovu, a ja ne smem da se ne javim na telefon. Jedna preti zatvorom, ova druga isto preti, a ja ne znam ko je i šta je, ima neke silne diskoteke po inostanstvu. Ja prestravljena se borim za život deteta, zovem Kebu i plačem i molim, vrištim, čas plačem, čas kunem i molim da me ne zovu i ne uznemiravaju. Svi su u bolnici bili obavešteni da nikoga ne puštaju do Ininog boksa sem mojih roditelja. Olja me je pozvala i rekla da je snimila kako ja vrištim i kako se ona i drugarica smeju. Kružila je po estradi ta kaseta, možda je i dan-danas čuvaju, kako se Olja Kojić smeje mojim vapajima majčinskim sa svojim drugaricama, smeje se jednoj majci koja ne zna da li će joj dete preživeti. Ja sam molila da me ostave na miru. Ja se sada tresem i nije mi dobro", ispričala je Ljiljana na ivici suza za Nova.rs.