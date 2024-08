Isplivali pikantni detalji iz Čoline prošlosti

Zdravko Čolić važi za jednog od najvećih zavodnika sa naših prostora.

Čola je jednom prilikom otkrio kako je uplovio u intimne odnose, ali i kakve uspomene ga vežu za taj period.

“Prvi se*s sam doživio s jednom čobanicom na livadi. Nisam ja džabe Bosanac! Okolo je bio neki kamenjar, u blizini rječica, čista idila. Tim seoskim djevojkama koje su čuvale ovce kao dijete iz grada bio sam jako simpatičan. Meni je i prije toga se*sualnost visila u vazduhu. Kraj Mostara postoji mjesto Potoci, gdje su me više puta "napale" starije djevojke”, ispričao je Zdravko za medije iz Mostara.

“Jedna od njih, s velikim "sikama" i malom zadnjicom dosta mi se svidjela. To je bilo nešto stvarno divno i nezaboravno, ali nikako nije došlo do kontakta, ne znam zbog čega, je li što sam otišao dva dana ranije, pa nije uspjela da me obradi kako valja, ili je nešto drugo bilo u pitanju, ali tu se na kraju ništa nije desilo. Morao sam da pričekam čobansku varijantu koja je za mene potpuno normalna i uzbudljiva kao i pastirski rok”, završio je svoju intimnu priču Zdravko Čolić, piše Alo, a prenosi Telegraf.

