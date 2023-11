Isplivao posljednji snimak Merilin Monro (VIDEO)

Isplivao posljednji video Merilin Monro, snimljen nekoliko dana prije njene smrti, a njegove scene otkrile su u kakvom je stvarno bila stanju.

Posljednji video prikazuje je u posljednjim danima života, kada je pozirala jednom fotografu na plaži.

Legendarna i nikad prežaljena holivudska glumica preminula je 1962. godine i iza sebe ostavila veliko glumačko nasljeđe, ali njen privatni život i danas mnogima mami suze.

Upravo je takav slučaj i s njenim posljednjim videom koji je snimljen krajem jula 1962. godine, a u kojem se vidi kako pozira fotografu Džordžu Barisu na plaži. Bilo je to svega nekoliko dana prije nego je preminula, a fotograf je tek kasnije progovorio o tom danu i otkrio kako je mogao primijetiti da nije dobro i da je nešto muči. Medijima je otkrio kako joj je raspoloženje variralo i da se u jednom trenutku histerično smijala dok je u drugom plakala bez razloga te da nije doživljavala nikog oko sebe.

Taj pomalo zaboravljeni video ovih dana se ponovno pojavio i podsjetio brojne obožavaocena njene posljednje dane života, a snimili su ga slučajni prolaznici i poklonili ga Džordžu

Merilin je i danas jedna od najvećih holivudskih zvijezda i pamti se kao seks-simbol. Pojavila se u komediji "Neki to vole vruće", a bila je i talentovana pjevačica i posebno je poznata njena izvedba pjesme "Diamonds Are a Girl's Best Friend."

Svijet je šokirala njena smrt 4. avgusta 1962. godine, a obdukcija je pokazala da se predozirala lijekovima protiv depresije te da je moguće da je počinila samoubistvo. Nakon toga su se pojavile mnoge teorije zavjere, mežu kojima je i ona da je za njenu smrt kriv američki predsjednik Džon F. Kenedi sa kojim je imala aferu.

