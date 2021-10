Ispovijest Barbare, bivše djevojke Miloša Bikovića

Ruska plesačica Arina Vološina obratila javnosti, potvrdila da je sa Milošem Bikovićem bila u vezi godinu dana i tvrdila kako za to vrijeme nije živjela svoj život.

Ubrzo nakon nje oglasila se i nekadašnja Bikovićeva djevojka, Barbara Tatalović koja je poručila kako je istina sve ono što je Ruskinja navela na Instagramu u opisu fotografije sa glumcem.

"Uz mnogo rada na sebi. Puno ljubavi, podrške i razumijevanja najbližih i psihoterapije, bar četiri puta mjesečno u samom početku", napisala je ona.

Manekenka je potom istakla da su loši temelji pomenute veze uticali na to da nadalje gradi odnose bez povjerenja.

"Uticaja je bilo sve dok nisam shvatila da osoba sa kojom sam imala dublji odnos zapravo posjeduje NPD (narcistički poremećaj ličnosti). Čim sam to osvijestila onda sam i racionalno prihvatila da ne mogu stvari, odnose i ljude generalizovati", konstatovala je.

Za sam kraj Tatalovićeva je odgovorila na pitanje koliko joj je vremena bilo potrebno da shvati sa kakvim čovjekom ima posla i osvijesti da je žrtva:

"Intuitivno sam to znala vrlo brzo a racionalno tek kada sam odlučila da taj odnos prekinem. Od intuitivnog do racionalnog bilo je previše kompromisa, koji su naravno iluzija da će se nešto promijeniti. Narcis, u mom slučaju, bi uvijek imao argumente koji u njegovoj interpretaciji demantuju da je on zapravo narcis. Da je narcis, a da sam ja žrtva shvatila sam tek kada sam krenula na psihoterapiju. Do tada sam to doživljavala kao nešto loše i čudno, a zapravo jeste psihičko nasilje", kazala je Barbara, a ono što je ostalo nedorečeno sa njene strane a mnoge intrigira je govori li ovde zaista opet o Bikoviću ili ne.

Ubrzo nakon oglašavanja bivših djevojaka, Biković je iznenadio sve objavom na Twitteru, a odnosi se na "prozivke" Barbare i Arine.

U svom maniru, potpuno očekivano, oglasio se Miloš Biković. Naime, glumac koji svoju intimu bira da zadrži za sebe oglasio se samo jednim duhovitim komentarom na "Twitteru" jasno stavivši do znanja da se ovom temom neće detaljnije baviti.

"Umirem da čujem šta će da kažu Aglaja i Kristina iz vrtića", napisao je kratko Miloš, podsjetivši javnost na svoju dugogodišnju izabranicu Aglaju Tarasovu, koja je poslije raskida sa njim za njega imala samo riječi hvale.

(Aloonline.ba/najžena.rs)