Ispovijest Slobe Vasića o borbi sa anksioznošću

Pjevač Sloba Vasić otkrio je da se dugo vremena borio sa anksioznošću i zavisnošću od jednog lijeka za smirenje.

Naime, pjevač je ipak pronašao način da riješi ovaj problem, o čemu je otvoreno govorio na Instagramu.

"U životu sam pokušavao na razne načine da dotaknem mir. Koliko god se mi trudili da to ispunimo, nešto nam sa druge strane ne da, da to tako i bude. Uvek sam se pitao šta je to nešto? Kako da se otarasim toga?!? Kako naći mir i kako živeti isti!?", počeo je Sloba svoju intimnu ispovest.

"Od svakodnevnih obaveza, preko raznih problema na koje nailazimo, ne uspemo da nađemo vreme za sebe. Sve mi nekako postižemo i stižemo, ali na kraju shvatimo da je samo sreća poenta života! Biti srećan, biti zdrav i biti nasmejan 24h! Život je moguće preokrenuti, moguće je pronaći i taj mir za kojim tragamo! Ali moramo jedno znati… Mi nismo neko ko se posvetio samo životu, duhovnosti i neko ko konstantno radi samo na tom polju! Postoji jedna divna žena, koja je dala život životu!", napisao je Sloba koji je sa koučem, prema kojem je izrazio zahvalnost u ovom postu, imao seanse, te došao do rješenja za svoj problem.

"Evo otkriću i jedan moj lični problem! Uz pomoć nje, ja sam prestao da pijem lek Lorazepam, koji mi je ogroman problem već neko duže vreme unazad! Zaista rešenje postoji! Pričom i razgovorima, koji se zapravo zovu "coaching", dolazimo do samog rešenja i suštine našeg problema! Gde zaista nećemo imati više problema i znaćemo kako i šta trebamo da radimo dalje u životu", dodao je on.

"Anksioznost i sve te ostale stvari koje nas sprečavaju, sputavaju i zatvaraju naše mišljenje i da budemo ono što jesmo su pakao i rado ću pomoći svima kroz postove da se oslobode tog problema", napisao je Vasić na Instagramu.

(Telegraf)