Iva Grgurić se pomirila sa srpskim biznismenom

Hrvatska starleta i pobjednica Zadruge Iva Grgurić pomirila se sa srpskim biznismenom Nemanjom Petošević poslije tri nedjelje raskida.

Grguričeva je podijelila na Instagramu video iz provoda, gdje je u zagrljaju Petroševića, ne skidaju osmjeh sa lica, a i sam biznismen je podijelio na svojoj društvenoj mreži podijelio fotografiju na kojoj se ljube, te su tako oboje potvrdili da su ponovo u ljubavi.

Podsjetimo, srpski biznismen je Ivu ostavio na početku mjeseca poslije devet mjeseci zabavljanja! Biznismen nije mogao da podnese to što hrvatska starleta zbog posla često putuje u Dubai, pa ju je ostavio! Petošević postavio ultimatum, ali ona nije željela ni da čuje za to.

"Jedan dan je došao i rekao: 'Ili nas dvoje ili tvoj posao'. Nije mogla da vjeruje šta joj govori. U prvi mah je pobjesnila, a onda se rastužila. Nije željela da raskida s njim, jer joj je on najveća ljubav u životu. Nikada nikog nije voljela kao njega, pa joj je i sama pomisao na rastanak teško pala. Ali, sa druge strane, nije željela da pristane na njegove uslove, jer je znala da ako to uradi, cijeli život će joj postavljati ultimatume. Zato mu je poručila da ne želi da ostavi posao, jer želi da zarađuje, a ne da živi na tuđoj grbači. On joj je tada kao iz topa odgovorio da više nisu zajedno! Istog trenutka se spakovala i u suzama napustila stan", rekao je izvor za Kurir.