Ivan Bosiljčić otkrio golu istinu o braku sa Jelenom Tomašević

​Bračni par slavi deset godina od kada su se zakleli na vječnu ljubav u gradskoj crkvi u Gornjem Milanovcu.

Pjevačica Jelena Tomašević i glumac Ivan Bosiljčić važe za jedan od najskladnijih bračnih partnera na domaćoj javnoj sceni. Povjerenje i razumijevanje je ključ njihovog odnosa, a kruna ljubavi je devetogodišnja kćerka Nina, koja je centar svijeta ovog popularnog para.

"Svaki brak je kosmos za sebe i ne bih se usudila da dajem nikakve savete i da generalizujem na temu pravila o srećnom životu. Znam samo da je najzdravije fokusirati se na svoj dom i na svoju porodicu i ni sa kim se ne upoređivati", govorila je ranije Jelena Tomašević, dok je njen suprug sličnog razmišljnja.

"Brak je zadatak kojim se treba baviti. On se mora negovati. Bavljenje brakom nije samo stvar braka i kuće, već kako se vi odnosite na ceo svet. Ako uređujete svoj život u odnosu na druge sfere, dolazite kući mirni i čisti. Kuća nije mesto gde vi puštate sve svoje ventile. Bračni partner ne bi trebalo da bude neko ko trpi sve vaše muke. Nego vi treba da budete iskreni, a on da vam pomogne da taj problem koji imate rešite. Ali sve što možete sami, posebno što se tiče poslovnih stvari to treba sami da gurnete i rešite, da za svoju ženu i svoje dete budete dobri", govorio je za Ivan Bosiljčić.

Na pitanje šta onda bračnu zajednicu drži čvrstim, Ivan je tada rekao:

"Konkretno za nas je to što smo mi često, mnogo zajedno. Iako vidite da sam ja na snimanju u Rusiji, znajte da se iza toga krije čvrst plan da smo mi zajedno tamo, pa ćemo vam kasnije to reći. Ili da češće dolazim ovde nego što mediji to znaju. Taj naš ritam da budemo zajedno, da smo što više zajedno, možda nas to čini čvršćim. Verujem da razdvojenost stvarno može da bude ukoliko je neumerena opasna."

Njih dvoje često objavljuju zajedničke fotografije, a Jelena kaže:

"Primetila sam da se ljudima dopada kada Ivan i ja ponekad javno uputimo podršku jedno drugom ili iskažemo neku nežnost, ali ono što moraju da znaju je da je to samo delić onoga što je potrebno da bi odnos između dvoje ljudi bio kompletan."

Njihovi zaljubljeni pogledi koji upućuju i dan-danas, govore da ljubavne varnice između njih istog intenziteta gore.

"On je jedna sjajna ličnost koja ima divne osobine - duhovnost i duhovitost", istakla je ranije Jelena.

(Kurir.rs)