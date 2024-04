Ivana Pavković i Petar Mitić progovorili o spekulacijama da se razvode

Petar Mitić i Ivana Pavković godinama uživaju u skladnom braku, imaju troje djece, a često se u medijima spekulisalo o njihovom razvodu.

Oni su nedavno gostujući u jednoj emisiji otvoreno govorili o ovoj temi, a pjevačica je istakla su pojedini novinari godinama pokušavali da im unište ljubav.

“Ja imam osećaj da smo se mi više svađali dok smo zajedno radili, zbog nervoze. Nama je već dugo sve isto, mene je pozvala novinarka i rekla mi da se razvodim, a meni muž spava u sobi pored. Ne znam otkud ta priča? Malo me je zateklo, ali i nasmejalo. Ne dajemo povoda za takve stvari, verujemo jedno drugom…”, rekla je Ivana o glasinama da se Petar i ona razvode, a pjevač je na to dodao:

“Jeste odjeknula vest da se Ivana i ja razvodimo, a jako je zanimljivo da je Ivanu zvala novinarka, a nas dvoje u tom momentu u krevetu. I to je činjenica, normalno, muž i žena u krevetu. Mazili smo se, češkali, pričali, i Ivana me zbunjeno pogledala i kaže mi se razvodimo. Rek’o pa dobro, i to je okej. Apropo te priče, nažalost, mnogo naših kolega su u procesu ili su već razvedeni, neki sa decom, neki bez, to je danas postalo normalno. Nekada je to bila sramota, pa su muškarci svašta nešto trpeli, ali i žene, a danas čim ispadne neka malo ozbiljnija svađa, ljudi se odmah razvode”, rekao je Petar Mitić, prenosi Grand.rs.

