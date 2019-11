Ivana Peters o odnosu sa Gocom Tržan: Bila je ljubomorna na mene

Ivana Peters, nekadašnja pjevačica grupe "Tap 011", otkrila je da se pomenuta grupa raspala zbog toga što se ona i Goca Tržan nisu podnosile, jer je, kako kaže, njena koleginica bila ljubomorna na njeno pjevanje.

I dok su se ostali članovi benda Milan Bojanić, Petar Stupar i Đorđe Pajović odlično slagali, među pjevačicama je vladala netrpeljivost, koja je i dovela do toga da 1999. godine svako krene na svoju stranu.

"Goca je bila ljubomorna na moje pevanje, ali nije htela da vežba. Mnogo puta sam je terala da dođe kod mene da joj pokažem kako to bolje da radi, ali nikada nije došla. Mislila je da je najbolja, a takvi smo svi bili u mladosti", rekla je Ivana za "Informer" i objasnila da su tek godinama kasnije njih dve postale bliske prijateljice.

"Goca i ja se nismo dobro razumele dok smo bile u 'Tap 011' jer smo bile potpuno različite. Medutim, nikada se nismo otvoreno svađale, niti podigle glas jedna na drugu. Više je to bio neki hladni rat koji je doveo do toga da svako krene na svoju stranu, a kasnije se situacija sasvim promenila. Otkada smo obe postale majke i dobile decu, sazrele smo i postale bliske. Senzibiliteti su nam sada mnogo bliži i to mi se sviđa", dodala je Ivana.