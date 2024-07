Iznenada preminuo mladi glumac

Glumac Majk Heslin, najpoznatiji po ulogama u seriji Lioness i filmu The Holiday Proposal Plan, preminuo je.

Imao je samo 30 godina.

Tužnu vijest potvrdio je njegov suprug Skoti Dinamo, pravog imena Nikolas Džejms Vilson.

Kaže da je Majk preminuo nakon iznenadnog srčanog udara, a prije smrti sedam dana je proveo u bolnici.

"Majkl je bio mlad, savršenog zdravlja, a ljekari nemaju objašnjenje za ono što se dogodilo", rekao je on, prenosi Index.

Osim već navedenih uloga, Heslin je kreirao i glumio u serijama In Their Shoes: A Journey Into Homelessness i Younger. Njegov kratki film Happy Halloween osvojio je nekoliko nagrada na festivalima horora.

