Jadranka Barjaktarović nakon spornih stihova: Ko pjeva zlo ne misli

Pjevačica Jadranka Barjaktarović pokrenula je lavinu negativnih komentara kad je na jednoj proslavi u Podgorici pjevala stihove: "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije", a sada se prvi put u javnosti pojavila nakon pomenutog događaja.

"Na toliku količinu negativnih reakcija ne možete da ostate imuni. To je zlonamjerno ispolitizovano. Hajde da stavimo tačku na tu priču. Ko pjeva zlo ne misli. To je moj moto, to je odgovor na sve ovo", rekla je Jadranka.

"Svi u Srbiji, svi u Crnoj Gori, čuvajte se, trebalo bi da se svi posvetimo porodici, pravim vrijednostima, jedva čekam da se vratim muzici, baš želim to. Hvala vam što ste mi dali prostor da kažem šta imam. Još uvijek nemam Instagram profil, nisam otvorila butik, što se pričalo", dodala je pjevačica iz Crne Gore u emisiji "Šok tok".

