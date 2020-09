Jadranka Barjaktarović od Đukanovića zaradila stan od 150.000 evra

Javnost u Srbiji šokirana je gestom pjevačice Jadranke Barjaktarović, koja je prije nekoliko dana u centru Podgorice zajedno s masom pristalica Mila Đukanovića pjevala stihove "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije"!

Poznato je da je nekadašnja takmičarka "Zvezda Granda" rodom iz Crne Gore i da njena familija živi tamo, a isto tako zna se da je svoju karijeru počela i izgradila u Beogradu. U Srbiji je nastupala, po sopstvenom priznanju, nekoliko godina na splavovima i u klubovima i bila jedna od najtraženijih radnih pjevačica.

"Kurir" piše da je pjevačica preko noći promijenila stav o Srbiji, a prema riječima njenih prijatelja, razlog je novac.

Ona je, naime, već godinama na platnom spisku Demokratske partije socijalista (DPS), čiji je lider Milo Đukanović, i glavna je "zvezda" na svim njihovim proslavama, kako privatnim tako i stranačkim. Kako kažu sagovornici "Kurira", zahvaljujući tome Barjaktarovićeva je uspjela da za kratko vrijeme kupi luksuznu nekretninu u širem centru Podgorice, koja ima blizu sto kvadrata, a procjenjuje se da je njena vrijednost negdje oko 150.000 evra. U tom stanu Jadranka živi, dok u iznajmljeni salonac u Beogradu dolazi samo kad ima obaveze u Srbiji.

Izvori "Kurira" navode da je crnogorska pjevačica postala dosta tražena u rodnoj državi kada je 2014. snimila pesmu "Biser Crne Gore", koja se mnogo svidjela lideru DPS Milu Đukanoviću, pa je i Jadranka od tada njegova miljenica među estradnim umetnicama. Od tada je svakog vikenda imala zakazane nastupe u klubovima na primorju, a kad oni ne rade van sezone, imala je obezbjeđene tezge u Podgorici, Nikšiću, Cetinju i drugim gradovima. Često je, navode naši sagovornici, pjevala i na privatnim skupovima čelnih ljudi DPS, uključujući i Mila Đukanovića, gdje je dobijala ogromne bakšiše. Tako je za manje od dvije godine uspjela da sakupi para da pazari pomenuti stan u Podgorici. Jadranka juče nije odgovarala na pozive. Ona je prije dva dana kratko poručila da joj ne pada na pamet da se izvini građanima Srbije zbog skandala koji je napravila.

"Nastupala sam u Podgorici u jednom klubu i u jednom trenutku pojavilo se oko hiljadu patriota koji su došli sa skupa koji je bio organizovan u gradu. Oni su tako pevali i mene je očigledno ponela ta atmosfera, pa sam i ja ponovila za njima. Žao mi je što je sve tako shvaćeno. Ja sam Crnogorka, volim svoje, a poštujem tuđe. Oni koji me poznaju znaju da ništa loše nisam mislila. Međutim, ko hoće da razume, nek razume, ko neće, neću nikom da se izvinjavam", rekla je ona za "Blic".

Reakcije kolega

Goca Božinovska: Najviše novca je zaradila od Srbije

"Svako ima pravo na svoj izbor. Ona je iz Crne Gore, ali je najviše novca zaradila u Srbiji. Poznajem je dugo, baš je volim, mislim da nije zla i da nije imala zlu nameru. Pevači kad idu da pevaju po belom svetu, pevaju za novac i često poneseni atmosferom urade ili otpevaju nešto što može kasnije loše da se protumači. Kad su tezge u pitanju, nema tu mnogo rodoljublja."

Nada Topčagić: Nije trebalo da je prihvatimo u Srbiji

"Ceo taj skup je ogledalo Crne Gore, ali i nas koji smo ih takve prihvatili ovde u Srbiji. To što je uradila ide na njen obraz. Sutra će doći kod nas u Srbiju, pa će ovde tražiti penzije. Ja ne znam ni ko je to, nju je Saša Popović stvorio, zovite njega pa pitajte šta misli o njoj."

Goran Čomor: Ljudskoj bedi zabraniti ulazak u našu zemlju

"Izvinjavam se svim gledaocima za svaki utrošeni medijski minut koji sam poklonio ovoj ljudskoj bedi. Vidim da me proziva i kaže da je zabranjena kod mene. Evo dokaza, dolazila je kod mene! Poznato je da godinama kao autor sa svakim potpisanim ugovorom tražim da ne budem cenzurisan. To je uslov, ne novac za koji radim, potvrdiće mnogi pevači. Nemam prava da te zabranim nigde, ali rado ću to učiniti u svim svojim budućim emisijama. Zabranjujem te zbog tankog pevanja, nemanja harizme, nikakve pažnje i Jutjub pregleda, ali najviše zbog pevanja protiv Srbije, koja te napravila poznatom. Da se pitam, zabranio bih ti i ulaz u Srbiju!"

(Kurir.rs)