Jadranka Barjaktarović pjevala pjesmu posvećenu hrvatskim generalima

Pjevačica Jadranka Barjaktarović nakon skandala kada je u Crnoj Gori pjevala "Ne može da nam niko ništa, jači smo od Srbije" ovog puta pjevala je pjesmu koja je posvećena hrvatskim generalima u Hagu, kao i generalu Antu Gotovini.

Jadranka je, i ovog puta na jednom skupu u Crnoj Gori, u Nikšiću, pjevala pjesmu Miroslava Škora "Sude mi", nakon čega je od ljudi dobila aplauz. Škoro je više puta isticao da je posvećena Gotovini i svim drugim hrvatskim generalima koji se nalaze, u tom trenutku, u Hagu.

"Pjesma za sve naše generale, za Zrinskog, Frankopana, Gupca, za sve koji su na pravdi Boga suđeni u prošlom režimu od Blajburga do Stepinca i proljećara. Pjesma je to i za one pravednike koji su nedužni trunuli u Jasenovcu, za progonjene i suđene kroz istoriju", rekao je Škoro je 2016. za "Večernji list" o pjesmi "Sude mi".

"Iako je očigledno da su pjesme 'Sude mi' i 'Svetinja' o generalu Gotovini, ja sam te pjesme posvetio svim hrvatskim generalima. I generalu Blaškiću, Markaču, Čermaku, svim generalima iz BiH koji su i dan danas u Hagu...", rekao je Škoro u emisiji "Bujica" Velimira Bujanca 2017. godine.

Ova pjesma najpoznata je i po zajedničkom izvođenju Škora i hrvatskog pevača Marka Perkovića Tompsona sa koncerta "Milo moje" koji se održao u Domu sportova, u Zagrebu, 2003. godine.

Tompson je, inače, takođe poznat po provokacijama Srba, a početkom godine na sudu je oslobođen optužbi za uzvikivanje ustaškog pokliča "za dom spremni" u pjesmi "Bojna Čavoglave".

Ante Gotovina je bivši hrvatski general i bivši pripadnik legije stranaca.

Haški tribunal je podigao optužnicu protiv njega zbog zločina počinjenim nad Srbima u Operaciji Oluja 1995. godine, nakon čega je bio u bekstvu. Uhapšen je 7. decembra 2005. godine, a a haški proces počeo je 11. marta 2008. godine.

Gotovina je 15. aprila 2011. godine od strane Haškog truibunala nepravosnažno osuđen na 24 godine zatvora zbog zločina počijnjenim nad Srbima u Operaciji Oluja, međutim, 16. novembra 2012. Žalbeno vijeće Haškog tribunala ga je oslobodilo svih optužbi zbog nedokazane dogovrnosti i istog dana je pušten na slobodu.

Jadranka očigledno ne prestaje da provocira i nakon jednog skandala nastavlja, a njen postupak po mišljenju mnogih izazvao je brojne reakcije Srba, prensoe srpski mediji.

"Ona opet provocira, ne zna za sramotu", "Strašno, a u Srbiji se proslavila", "Jadranka, sram te bilo", neki su od komentara.

Podsjetimo, Jadranki je zabranjen boravak u Srbiji zbog širenja govora mržnje nakon incidenta sa promijenim tekstom pjesme "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije", a zabranjena je i u nekim srpskim medijima.

