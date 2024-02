Jadranka Barjaktarović prvi put o zabrani ulaska u Srbiju

Pjevačica ​Jadranka Barjaktarović bivša je takmičarka u popularnom muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", gde je svojevremeno zauzela treće mjesto, nakon toga, nastupala je širom Srbije, sve do momenta kada je tu zemlju počela da vrijeđa, od tada joj je ulazak u Srbiju zabranjen.

Naime, Jadranka je pokrenula lavinu negativnih komentara kad je na jednoj proslavi u Podgorici, 2020. godine, pjevala stihove: "Ne može nam niko ništa, jači smo od Srbije".

Ona se poslije skandala pravdala da ju je ponijela atmosfera i da nije nikome htjela da naudi niti da ga uvrijedi.

Ipak, pjevačici je zabranjen ulazak u Srbiju, a od tada se nije oglašavala javno, a u jednom trenutku je čak i zbog pritiska javnosti ugasila Instagram profil.

Jadranka je sada prvi put javno progovorila o zabrani i kompletnoj situaciji u kojoj se našla.

"Ja se nisam oglašavala. Moram da kažem, mene nije narod osudio već mediji. Osjetila sam u kojem će to pravcu otići, krenulo je da uzima maha i zato ćutim sve ove godine. Imam ja svoju priču, ali ima vremena. Govoriću kada bude vrijeme, možda je sve tako trebalo da se desi. Prosto, nepravda je, a ja nisam neko ko voli da se pravda. Na kraju to pjevanje i nije bilo problem, već nešto drugo. Stvarno nisam mogla time da se bavim i nisam znala ni način. Sve sam ovo sama preživjela. Meni je savjest čista, kad se ja tako osjećam, to mi je najvažnije. Znam da ja nikome nisam loše uradila, a meni jesu" govorila je pjevačica.

Potom je nastavila:

"Ne mogu da zabranim ljudima da snimaju moje nastupe i kače po društvenim mrežama, ja pjevam ono što volim i kako volim. To što nekome smetam... Ja samo volim moje, moju državu, tuđu poštujem. Kada učinim nešto loše tada ću se izviniti, do tada nema potrebe. Ja nemam ništa protiv protiv Srbije, ali imaju mnogi protiv mene. Od kolega su neki podržali, neki ne, neki su ćutali, svako ima neke svoje razloge. Saša Popović me nije zvao i nikada nije komentarisao tu temu i hvala mu na tome", govorila je Jadranka, prenosi "b92".

