Jakšić: Imam devojku, a sa bivšom sam u super odnosima

Voditelj i producent Žika Jakšić ističe da je srećan u ljubavi, te da nije emotivno usamljen, već ima partnerku.

"Ja sam stalno u nekoj ljubavi, stalno imam ljubav. Volim život, ljude tako da uvek imam ljubavi. Imam partnerku. Sa bivšom suprugom sam u super odnosima, pre 2 sata smo se čuli. Imamo kontakt zbog sina i tu sam uvek šta god da treba. Sin je više vezan za mamu, oni i provode mnogo više vreme zajedno. Sa starijim sinom živim, nisam više podstanar, uzeli smo nekretninu", istakao je Jakšić, misleći na bivšu suprugu Dajanu Paunović.

On je otkrio i kako je od imena Saša, dobio nadimak po kom je prepoznatljiv - Žika.

"Nadimak Žika sam dobio još kao klinac, bio sam živčan pa su me zvali Živčani, pa Živac i na kraju je ostalo Žika. A dobar izgled je do genetike, verovatno je do toga, a i vodim računa o sebi. Ja sam slobodan muškarac, moram da vodim računa, oženjeni ne moraju", u svom stilu je rekao Jakšić, prenosi Kurir.