Jami ponovo komentarisala "tihi rat" sa Barbarom Bobak

​Pjevačica Jasna Milenković Jami nedavno je u jednoj emisiji isprozivala mlađe kolege koje obrađuju i snimaju kavere pjesama starijih kolega, a kako se komentarisalo, sve to navodno se odonosilo na Barbaru Bobak.

Kako je navela Jami, smeta joj što neko "krade" njene, ali i hitove njenih kolega, a iako je nije po imenu pomenula, komentarisalo se da je mislila upravo na Barbaru.

Međutim, sad je sve to porekla gostujući u jednoj emisiji i navela da "joj je ponižavajuće da ratuje sa decom".

"Ja ne ratujem sa decom. Stvarno mislim da bi to bilo malo ponižavajuće. Sve što kažem u životu, ja stojim iza toga i nikada u životu nisam prozvala nikoga. Svako se našao sam. Ja ničije ime ne pravim i ne spominjem, niti kad je reklama, niti kad je antireklama, jer sve je to reklama u stvari" izjavila je Jami.

Potom je dodala:

"Da bi nečije ime spomenula, neko mora da to zasluži. Prema tome, oni koji su spominjali bilo koje ime uz moje, verovatno imaju interes zašto su to radili. Verovatno je to onako dobro i njima donelo. Mene apsolutno to ne interesuje. Od kad znam za sebe, nikoga prozvala nisam, svako zna šta radi i da li je ispravno ili nije. Ja samo stojim iza svojih postupaka. Moj život je takav da nemam vremena, da se bavim sobom, a ne drugima. Tako da nikada nisam, niti preko drugih muškaraca, niti preko tuđih onih stvari napravila karijeru, a ni nastavila karijeru i bila sam dovoljna stvarno sama sebi. Mnogima sam ja i te kako dala vetar u leđa i pomogla da naprave ime. Iza ove Jami stoji Jasna Milenković koju obožavam i tako će biti i dalje" rekla je Jami, a prenosi "Telegraf".

