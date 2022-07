Jana: Smanjila bih grudi ali mi muž ne da

Pjevačica Jana Todorović progovorila je o mukama koje muči sa svojim ogromnim grudima.

"Imam problem sa mojim prirodnim grudima. Ivan(muž) mi ne da da ih smanjim, mene boli kičma od njih. Smanjila bih ih na mrvice. Kad bih smanjila grudi izgledala bih mršavije", rekla je Jana u Amidži šouu.

Podsjetimo, Jana je nedavno otkrila kako je njena kćerka dobila ime.

Kćerka Todorovićeve nosi neobično ime - Kristina Džulijet. Osim toga, i priča koja se krije iza ovog imena je nesvakidašnja.

"Muž mi je skoro otkrio da je njegova prva ljubav bila Grkinja i da se zvala Kristina. On je želeo da se naša kćerka zove Kristina jer mu se dopada to ime. A Džulijet je srednje ime jer se rodila u Americi i tata je hteo da ima neko umjetničko ime. Ali to stoji samo u pasošu", dodala je uz osmjeh pjevačica tada za "Kurir".