Jana Todorović otkrila zašto kritikuje kćerku

Vikend koji je prošao prije dva dana za većinu estradnih zvezda bio je izuzetno radan te su odmah nakon istog požurili svojim kućama, a pored novca mnogi su sa sobom “ponijeli“ i osmijeh.

Prva, kao i svakog prethodnog vikenda došla je folk pjevačica Jana Todorović, koja je otkrila da su putevi počeli izuzetno da je umaraju.

"To mi najteže pada, a inače sve drugo nije problem jer kada sam došla do neke destinacije mi je kao da sam završila posao. Pevanje mi nije problem, ali putovanja jesu. Ne znam hoću li smanjiti nastupe, ali do pedeset i pete ću ovim tempom, ali radimo da bi zaradili, ne da putujemo i da bi se provodili. Da želim da putujem otišla bih mesec dana u Ameriku, mesec u Australiju i isto toliko u Dubai, ali mora da se radi", rekla je Jana.

Pjevačica je otkrila i šta najviše kako se ova putovanja reflektuju na njen odnos sa kćerkom, ali i šta zamjera svojoj nasljednici.

"Ćerka me čeka skoro svake nedelje, ali baš grdim kad su vožnje u pitanju. Žali se na sve strane jer je kritikujem i stalno je napadam, ali mislim da sve što sam napravila i uradila u životu, najbolje vozim kola i kvalitetan sam vozač zato što sam od malih nogu sa volanom. Biću kritičar i kad su momci u pitanju, ali to će biti njen izbor i sama će da odluči sa kim će biti", dodala je Jana, prenosi Grand.

