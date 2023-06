Jana Todorović za veselje uzela vrtoglavu sumu novca

Jana Todorović slovi za jednu od najbogatijih žena domaće javne scene, a epitet kraljica bakšiša opravdava na svakom svom nastupu.

Ona je prije dva dana nastupila na jednoj romskoj svadbi u inostranstvu, a tom prilikom je, kao po običaju, napunila džepove.

Sagovornik koji se zatekao na mjestu dešavanja oglasio se i otkrio kako je izgledala folkerkina posljednja tezga.

"Jana je pre dve večeri nastupala u Berlinu na jednoj romskoj svadbi. Veče je proteklo kao po običaju, novčanice su letele na sve strane, jer je opšte poznato pravilo da se novčanik sam otvara tamo gde Jana zapeva", rekao je izvor šaljivo na samom početku razgovora, pa otkrio koja je cijena toga da se Todorovićeva lati mikrofona.

"Njeni nastupi su izuzetno cenjeni, a samim tim i skupi. Ne može svako da ih priušti i to se zna. Cene se kreću i do nekoliko desetina hiljada evra, a konkretno ova svadba bila je unapred dogovorena po ceni od 30.000 evra", priznao je sagovornik, pa otkrio da to nije celokupna suma novca s kojom je Todorovićeva napustila Njemačku.

"Suma od 30.000 evra je samo osnova. Pored toga, ona je uzela i veliku količinu bakšiša, koji nije mogao ni da se prebroji, te njegov iznos nije u potpunosti potvrđen, ali pretpostavlja se da prelazi 20.000 evra", rekao je sagovornik.

"Zvanice su je neprestano kitile novčanicama, pretežno onim od po 500 evra. Svakom pesmom je bacala u trans sve prisutne, a najveće oduševljenje je izazvala kada je zapevala stihove „Ostavi mi drugove za kumove“, te je tu pesmu pevala nekoliko puta tokom večeri", zaključio je za Alo! izvor koji je insistirao na anonimnosti.

Cjelokupnu priču potvrdila je i sama Jana koja je na svom Instagram profilu podijelila snimak sa svadbe gdje se jasno vidi da su joj ruke pune pozamašne sume novca u apoenima od 500, 200, 100 evra.

(GrandTV)