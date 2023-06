Jana pjevala na svadbi, od domaćina dobila nesvakidašnji poklon

Jana Todorović pjevala je ovog vikenda na svadbi kod porodičnih prijatelja, a od domaćina je na poklon dobila automobil marke "Audi" i 20.000 evra bakšiša.

Pjevačica je poznata kao jedna od najangažovanijih na domaćoj etsradi, a kada se njen glas čuje na nekom veselju, mnogi ostanu bez dinara.

Tako je bilo i sada. Nju su kitili svi, od mladenaca do gostiju, a gazda kuće je usred veselja folkerki uručio ključeve automobila, pa je ona ostala u šoku.

"Jana je tri meseca ranije znala da će da peva na ovoj svadbi, jer su u pitanju njeni kućni prijatelji. S domaćinom je sve ugovorila, ali nije znala jedan detalj, a to je da je spremio iznenađenje i poklon koji dosad nikad nije dobila na proslavama. Druge pevačice dobijaju satove i zlatne lance, ali je njen prijatelj hteo da joj pred gostima pokloni audi. Kad je veselje počelo, nakon što je Jana otpevala blok pesama, čovek je zamolio da mladenci i ona izađu ispred sale da bi videla iznenađenje", kaže izvor i dodaje:

"Kad su izašli, izljubio je Janu, zahvalio joj što nije tražila ni dinar za honorar za svadbu, pa joj je poklonio auto".

On kaže da folkerka prvo nije htjela da prihvati kola na poklon, jer im se cijena kreće od 10.000 do 50.000 evra, u zavisnosti od očuvanosti.

"Jana je počela da se smeje, nije mogla da veruje šta je snašlo! Prvo je rekla da ne može da prihvati poklon, a onda je ipak, na nagovor gazde, uzela ključeve. U pitanju je crni audi Q5. Jana je uzela ključeve, okupljeni su aplaudirali, a onda se vratili u salu, gde se nastavilo slavlje. Tamo je posle bila sva u evrima, kitili su je gosti i uzela je bakšiš od skoro 20.000 evra", dodao je pomenuti sagovornik za "Republiku".

Jana je istakla da se sa ovim muškarcem zna čitavu deceniju.

Bila sam kod prijatelja na slavlju i bio je dogovor da ne pevam za honorar. To je trebalo da bude moj poklon mladencima, ali, eto, i ja sam dobila iznenađenje! Ne bih da pričam o detaljima, znam da ni on to ne bi želeo, ali eto! Nesvakidašnji poklon me je sačekao", kratko je poručila Jana.

Inače, pored Jane, na ovom veselju je pjevao i Uroš Živković, koji je takođe uzeo veliki bakšiš.

