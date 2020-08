Javne ličnosti koje su bile žrtve zlostavljanja

Prema ranijim podacima, polovina žena u Srbiji izloženo je nekom vidu zlostavljanja. Nažalost, jedan dio njih uglavnom ćuti o tome i okreće glavu nad nasiljem. Upravo su zbog toga neke od poznatih ličnosti u Srbiji javno iznijele svoja iskustva, kako bi podigle svijest kod žena da se zlostavljanje treba odmah prijaviti.

Posljednja u nizu koja je otkrila da je bila žrtva silovanja je glumica Danijela Štajnfeld, koja je silovana kada je imala 21 godinu. Ipak, ona je tek sada progovorila o bolnoj temi, i to kroz svoj dokumentarni film.

I sama Danijela je na početku filma objasnila da je imala strah da govori o tome, ali je na kraju smogla snage kako bi olakšala i sebi i drugima koji su to osjetili na svojoj koži

"Moja ideja je bila da napravim film o posledicama silovanja iz perspektive žrtava i ljudi koji su počinili zločine. Kad smo napravili sirovi materijal, prvi montažni tejk narativa, u tom momentu sam se ohrabrila da podelim moju priču. Deo moje priče je došao u zadnjem momentu nastanka ovog filma", rekla je Danijela za "TV Sarajevo".

Modna kreatorka, Verica Rakočević takođe je jednom prilikom ispričala svoje traumetično iskustvo uz tvrdnju, da ju je kada je imala 18 godina silovao poznanik.

Kako je otkirla tada, ona se nije stidjela da o tome priča, a danas se kaje jer silovatelja nije tužila, jer kako kaže, nije željela da se sveti. Pored toga, otkrila je i da je nakon toga bila nepovjerljiva muškarcima i da joj je trebalo vremena da se oporavi.

Pjevačica Nataša Bekvalac je 2018. godine otkrila da ju je bivši suprug Luka Lazukić pretukao, i to samo 40 dana nakon što se porodila. Na nju je sve to ostavilo teške posljedice, kako fizičke, tako i emotivne.

"Loš mi je osećaj u stomaku kad se setim svega. Strašno psihičko i emotivno izrabljivanje! Kao i svaka žrtva nasilja, izgubila sam samopouzdanje i bila odsečena od porodice, prijatelja... To je bio kraj, bila sam ponižena", rekla je Nataša svojevremeno.

Košarkašica Milica Dabović pretrpjela je nasilje od nekadašnjeg dečka Šimeta Šiklića Simona, ali ga nije odmah prijavila, zbog čega se veoma kaje.

"Da se nisam bojala i ucenjivana nekoliko puta prijavila bih mnogo ranije. Žena zna da trpi, mi smo hrabre, sve dok ne dođe do tog trenutka da više ne možeš. U jednom trenutku okrenula sam majku i rekla: 'Mama, nek me ubije kao što priča i preti, ja idem u policiju'. Pretio je mnogima u porodici, ne samo meni", rekla je tada Milica.

Ne samo da je silovanje tabu, rijetko se govori i o pokušajima slovanja. nedavno je o tome progovorila Goca Tržan, koja je u velikoj ispovijesti otkrila da je davno drug pokušao da je siluje.

"Bili smo veoma bliski, imala sam bezgranično poverenje u njega, a on je to iskoristio. Nisam ni u snu mogla da zamislim da bi ikada pokušao da mi naudi, a on je hteo da me natera na seks. Neki muškarci misle da svaku ženu mogu da drpaju ako se napale. Posle toga sam shvatila da moram dobro da pazim kada biram prijatelje. Želela sam samo da zaboravim taj pakao, pa sam ćutala. Nisam ga prijavila jer sam se plašila i osuda okoline: 'Šta je tražila sama sa njim?' Mislim da i danas žrtve ćute iz istog razloga", ispričala je ona za Hit dodatak lista Informer.

Da su silovanja česta u filmskoj industriji, postalo je jasno nakon što je priveden pravdi jedan od najvećih filmskih moćnika na svijetu, Harvi Vajnstin. Kada je prva žrtva progovorila, glumice širom svijeta su počele da raskrinkavaju filmskog producenta koji trenutno služi kaznu u američkom zatvoru.

Ima mnogo glumica koje su svoja bolna iskustva odlučile da podjele sa svijetom. Samo neke od njih su: Rouz Mak Govan, koju je silovao reditelj kad je imala samo 15 godina, Tendi Njutn sa 16, a toliko godina imala je i Natali Vud kad je silovana, što je otkrila njena prijateljica glumica, mnogo godina nakon Nataline smrti. Rozario Doson je govorila o tome da je silovana i zlostavljana kao dijete, kao i Evan Rejčel Vud.

(MONDO/Alo.rs)