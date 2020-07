Jedna od najljepših srpskih glumica vozi traktor, poslala snažnu poruku

Nema tog poštenog posla, kog bi čovek mogao da se stidi i srami. U zemlji seljaka na brdovitom Balkanu, oni su ti koji uvek mogu ići podignute glave, jer su svoj narod i svoju zemlju branili i odbranili, hranili i nahranili, čuvali i sačuvali... Nije im lako. Ja to znam.

