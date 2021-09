Jedna riječ Gordona Remzija o Hrvatskoj pokrenula duhovitu "raspravu"

Kuvar Gordon Remzi snimio je emisiju o Hrvatskoj i za nju je imao samo riječi hvale. Međutim, jedna riječ pokrenula je lavinu duhovitih komentara na Twitteru.

Gordon Remzi je u Istri snimio novu epizodu svog serijala Uncharted i za nju je imao samo riječi hvale.

"Istra ima najbolje tartufe na svijetu. Zaboravljam italijanske tartufe", rekao je i dodao, između ostalog, da je istarsko maslinovo ulje bolje i od španskih i od italijanskih ulja.

Međutim, jedna pogrešna riječ bila je dovoljna da se tviteraši našale na račun slavnog kuvara.

"Gordon Remzi je nazvao Jadransko more voda i morali smo da prebacimo kanal", napisao je tviteraš Kodi.

Gordan Ramsey referred to the Adriatic as "the water" and we almost had to change the channel. — Cody (@smedj) September 19, 2021

Njegov tvit je privukao pažnju mnogih Dalmatinaca, koji su zagovornici teorije da more nije voda.

"Ako je to voda, popij je", "Neoprostivo","Nema poštovanja", šalili su se tviteraši u raspravi,

A onda su stvari postale ozbiljnije - oglasila se irska ambasada u Hrvatskoj.

"Kodi ukazaćemo na ovo našim prijateljima u britanskoj ambasadi u Hrvatskoj. Oni će razgovarati s gospodinom Remzijem i pomoći u rješavanju biletarnih odnosa", napisali s profila irske ambasade.

Cody, we'll point this out to our friends at @UKinCroatia. They'll talk to Mr. Ramsey and help to repair bilateral relations ASAP!! — Embassy of Ireland (@IrlEmbCroatia) September 20, 2021

"Zaista je potrebna hitna akcija. Za gospodina Remzija pripremljen je odgovarajući brifing", odgovorili su Britanci.

Urgent action required indeed! Proper briefing prepared for Mr Ramsey #MORE — UK in Croatia (@UKinCroatia) September 21, 2021

(B92.net)