Jelena Đoković: Bila sam frustrirana, Novak je kao dete

Jelena Đković (34) je otkrila i tamniju stranu medalje, iskreno progovorila o problemima sa kojima se suočavala u braku sa Novakom Đokovićem i načinima na koje pokušava da dovede svoj život u ravnotežu.

O svemu je pričala za magazin "Stori".

"Svaka prepreka sa kojom se suočimo nas ojača. Mi smo strastveni, zbog čega dolazi do razmimoilaženja. Trenutno sam posvećena majčinstvu i usporena, dok on želi da bude aktivan. Želi da putuje, da radi svašta, a ja ga onda upozorim da imamo dvoje dece i da moramo da im se prilgodimo", rekla je Jelena koja je istakla da je zanima samo ispunjen život.

"Ne želim da radim stvari zato što mislim da moram da ih radim i da nemam izbora. Sada znam da imam izbor. Radim na svom telu jer želim da imam energije da bih živela sa smehom i smislom", rekla je supruga najboljeg tenisera svijeta, koja je istakla da Novak mnogo bolje vodi računa o sebi.

"O Novaku sam naučila da je sjajan u vođenju računa o sebi. Nekada sam mislila da je to sebično, a sada shvatam da nije, da to svi treba da radimo. Još učim kako da vodim računa o sebi. Tek kada se pobrinemo za sebe, imamo šta da ponudimo drugima", rekla je Jelena, koja je poslije fakulteta u Italiji završila master i uradila doktorat iz oblasti menadžmenta u Monaku.

Ona je istakla da se jedno vrijeme nadmetala sa Novakom.

"Biće hrabro od mene što ovo kažem pred milionima, ali pokušavala sam da se takmičim s Noletom. Mislila sam da ne dobijam dovoljno priznanja koje zaslužujem, a da se moj rad ne vidi jer se sve odvija u pozadini. Sve što sam radila bilo je nevidljivo. Žene nemaju prostora da progovore, da se pokažu i postoji stereotip o ženama sportista, kako treba da izgledaju i da se ponašaju. Nekada me je bolelo što sam prepoznata samo kao njegova žena, sad to nosim s ponosom", dodala je Jelena Đoković i istakla da je dosta energije uložila u odgajanje djece.

"Svu snagu sam uložila u odganjanje njih dvoje. Posvećena sam mališanima i dajem im se u potpunosti. I Nole mi je kao dete, traži mnogo pažnje. Imam pune ruke posla, mislim da mi više ne treba. Razumem Novaka, propustio je mnogo u odrastanju dece i pretpostavljam da će hteti još jedno kad završi karijeru. Neću reći 'ne', ako nam to život donese, ali reći ću da bi moj izbor bio 'ne'", rekla je Jelena, koja je dodala da je dugo bila usmjerena na Novaka i njegove potrebe, pa je bila frustrirana jer njene potrebe nisu dolazile na red.

Ali kad su dobili sina Stefana, sve se promjenilo.

"Bila sam anksiozna, to me uništilo, moju sliku o sebi. Mislila sam da sam superžena, da mogu da odgovorim na sve potrebe svog muža i dece, a onda sam morala da se suočim sa strahovima. I sreća je što se to dogodilo, jer sam se probudila i shvatila da moram da se posvetim sebi", dodala je za "Story".

Kako ističe, majčinstvo joj je potpuno promijenilo život, kao i nju samu.