Jelena Đoković: Novak me kritikuje da Taru učim pogrešnim stvarima

Supruga najboljeg tenisera na svijetu Novaka Đokovića, Jelena Đoković u okviru fondacije "Novak Đoković" organizuje predavanja širom regiona na temu roditeljstva.

Povodom velikog događaja Jelena je nedavno posjetila hrvatsku prijestonicu i, između ostalog, otkrila koje su omiljene aktivnosti najmlađih članova porodice Đoković.

"Imam stvarno vrlo lepih trenutaka s decom i najviše volim kada zajedno čitamo priče. Moj sin najviše voli da slaže "lego-kockice" i da sluša muziku, dok s ocem voli da igra tenis ili da zajedno gledaju meč, što mami možda nije najomiljenije", kazala je Jelena za hrvatski "Stori".

"Sa Tarom volim da plešem, ona voli da se šminka, a ja ne. Ali, moram da poštujem njenu slobodu izražavanja kroz takvu vrstu umetnosti. Imala sam baš situaciju sa suprugom gde je on kritikovao zašto joj ne zabranim šminkanje pod argumentom da je još mala, te da je učimo pogrešnim stvarima", ispričala je ona, pa dodala:

"Na to sam mu rekla da ona to želi i da ništa ne mogu da joj zabranim, već samo da joj pomognem da to radi bolje".

