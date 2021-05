Jelena Đoković: Vegan sam postala iz muke, bila sam veliki mesojed

Jelena Đoković, supruga svjetskog broja jedan u tenisu Novaka Đokovića, mama šestogodišnjeg Stefana i trogodišnje Tare, gostovala je u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi" na "K1" televiziji gdje je otvoreno pričala o braku, porodici, ali i zdravom životu i odluci da postane vegan.

Ishrana bračnog para Đoković često je predmet polemika u javnosti, nije mali broj onih koji Novakove neuspjehe vezuje za odsustvo mesa u jelovniku. Kako kažu, nedostaje mu snaga koju ova namirnica daje i zbog toga ponekad gubi.

A kako su odlučili da se "prebace" na vegansku ishranu, Jelena kaže:

"Interesantno je da sam prvi put saznala za veganstvo kroz post. Postoje datumi koje naša vera nalaže kada treba da iščistimo telo i duh kako bi mogli bolje da živimo. Ja mnogo volim zdrav život, volim tu energiju koju mogu da nosim kroz sve što radim. To se produbilo na fakultetu kada me je prijatelj provodio kroz kampus u Milanu, pokazivao domove za studente i to koji bi potencijalno mogao da bude moj, jedan se nalazio pored kantine gde bi trebalo svi koji smo na stipendiji da jedemo. Taj dom je bio najjeftiniji, oko 150 evra mesečno što je meni u tom trenutku bilo super. Nije to naravno bilo najbolje rešenje jer nemaš svoj toalet, deliš sobu, deliš kupatilo sa nekim, ali bilo je bitno koliko košta", počinje priču Jelena koja je završila poslovnu administraciju na Univerzitetu Bokoni u Milanu.

"I onda je on meni rekao: 'Ne brini, ovde sam ja, ovde je bila moja sestra, ali je ona umrla ovog leta'. Kako mi je objasnio, vezala su joj se creva. Ja sam se tada zaledila, odmah sam u glavi imali sliku kako je ona živela u ovom domu i jela u ovoj kantini, odmah sam to povezala sa ishranom. Počela sam da razmišljam kako da preživim tri godine jer nisam imala novca da jedem u ne znam kakvim restoranima, a nisam ni živela u domu gde imam kuhinju. Tako da je veganstvo krenulo iz muke", ispričala je kroz smijeh.

"Mislim da se ljudi posvete zdravijem načinu života onda kada im dijagnostikuju nešto. Sa veganstvom sam krenula i iz straha od bolesti. I to je najgori način da počnete i ne bih nikoga savetovala da bilo šta radi iz straha. Ja se trudim da to ne radim iz straha. Ja se nisam hranila skupom hranom tokom studentskih dana. Naravno, kasnije sam mogla da jedem skupu hranu zahvaljujući novcu koji imamo", ispričala je.

Ideja o radikalnoj promjeni ishrane, javila se ponovo kada je postala majka.

"Međutim, velika tranzicija se desila kada sam postala majka. Razmišljala sam tako da sam ja jedini izvor hrane svom detetu jer sam dojila i nisam želela da se oslanjam ni na šta drugo i onda sam razmišljala kako da to mleko bude najbolje na svetu. Mene su svi putevi vodili u tom zdravom pravcu i ja sam zahvalna na tome, ali pitanje je da li ću do kraja života biti vegan. Hrana koju mi jedemo svakodnevno je inflamatorna. Mi živimo jako stresan život, naše varenje je otežano ako jedemo tešku hranu, naša engergija pada, uspavani smo, svima se to desi kada imaju jako obilan obrok. Ja sam posmatrala i svoje telo, zašto bi se meni već u 11 ujutru posle cele noći spavanja dešavalo da sam umorna. A to mi se ne dešava kada jedem voće ili neku laganu hranu. Novak je još veći perfekcionista, on još bolje zna svoje telo, njega ne može niko da natera na nešto što on ne želi", kaže Jelena i dodaje da je zapravo Novak bio taj koji je prvi počeo sa veganstvom.

"Ja sam bila veliki mesojed, i jako ga volim još uvek, ali ga ne jedem. Ja se dobro osećam i meni je to bio cilj, da nađem način kako da živim ovaj život budna, sa energijom, zdrava. Mi primenjujemo to i u našoj kući, a naša deca uvek imaju izbor", zaključila je Jelena.

(Mondo.rs)