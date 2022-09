Jelena Đoković đuskala na bini sa Milicom Pavlović

Svadbeno veselje Đorđa Đokovića i Saške Veselinov traje već dva dana. Među najveselijima su bili Novak i Jelena Đoković.

Podsjetimo, Đorđe i Saška su sudbonosno "da" izrekli u crkvi Svetog Marka u Beogradu, a nakon toga su se uputili u Crnu Goru gdje su upriličili slavlje.

Prvi dan slavlja u Tivtu je protekao u odličnom raspoloženju za šta su se osim veselih mladenaca i gostiju pobrinuli i Sergej Ćetković i Aleksandra Prijović.

Juče, drugog dana slavlja sve je bilo podređeno opuštenijem dres kodu i žurci na plaži, a sudeći prema društvenim mrežama, ne zna se ko je bio veseliji.

Jedan od najradosnijih je svakako bio Novak Đoković te su mogli da vidimo i čujemo kako peva hitove "OK benda", ali ni njegova supruga Jelena nije bogami zaostajala.

Novak and Jelena having the time of their lives The Djokovic festivities look phenomenal! pic.twitter.com/GaQcpNdlKo