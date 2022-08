Jelena Gerbec po drugi put stavila tačku na ljubav sa bivšim suprugom

Pjevačica Jelena Gerbec i njen dugogodišnji partner Vladan Đorđević ponovo su stavili tačku na svoj odnos.

Vladan je najprije obrisao sve fotografije sa Jelenom na svom Instagram profilu, nakon čega je i ona ponovila ovaj postupak, što je izazvalo sumnju da je par ponovo raskinuo, a pjevačica je za Telegraf.rs to i potvrdila.

"Da istina je. Ipak je došlo do kraja. Stvarno ne bih previše da pričam o toj temi, ali kraj je, i to je to", rekla nam je Jelena.

Naime, pjevačica i bubnjar, koji su na "ludi kamen" stali 2016. godine nakon dugogodišnje veze, odlučili su da na svoj brak stave tačku 2019, ali kako se tada navodilo, ostali su u korektnim odnosima zbog kćerke Sofije.

Njihovi putevi ponovo su se spojili 2020, te su još jednom dali šansu ljubavi, i tada su po drugi put postali roditelji, ali i ovaj put uslijedio je raskid.