Jelena Kostov otkrila jednostavan trik za savršenu figuru nakon porođaja

Od kada se po drugi put ostvarila u ulozi majke pjevačica Jelena Kostov bukvalno blista, a svoj savršen izgled pripisuje sreći koju joj svakodnevno pružaju sin Milija i nasljednica Mila.

Iako je riješila da napravi pauzu u karijeri kako bi uživala u svakom trenutku odrastanja svojih nasljednika, Jelena je napravila presedan i svojim gostovanjem uljepšala emisiju „Zvezde Granda Specijal“.

Čim je ušetala u studio komplimenti na račun njenog izgleda prštali su sa svih strana, a pjevačica nije skidala osmijeh priznajući da joj svaka lijepa riječ itekako prija.

Ipak, za sve je velika misterija kako je Jelena uspjela da ubrzo nakon porođaja dovede liniju do savršenstva o čemu je otvoreno govorila.

"Posle trudnoće telo se menja i to će svaka žena reći. Nekome se telo promeni u boljem pravcu, ali ja nemam stvarno problem sa tim. Mene to nije opterećivalo. Ipak živimo u vremenu gde imate toliko vrhunskih tretmana pomoću kojih možete d se rešite viška kilgrama i da zategnete vaše telo", objasnila je Jelena.

Za razliku od većine njenih koleginica, u trudnoći je uživala ne misleći o kilogramima i fizičkom izgledu.

"U trudnoći nisam vodila računa šta ću da jedem i da pijem, ali ni posle toga. Mislim da ako žene u glavi to premoste, žene koje ne vode računa mnogo bolje prođu. Dešava se da neke žene toliko mnogo vode računa, da se odriču i mnogo zdravih namirnica, a to posle donosi neke određene rizike", objasnila.

Uprkos svemu, ne može da spori da je u njenom slučaju važnu ulogu igrala dobra genetika s obzirom da joj teretana nikada nije bila jedno od omiljenih mjesta.

"Ja imam tu sreću da sam oduvek imala dobar metabolizam i stvarno nikada nisam trenirala. Krenem na trening i brzo dignem ruke!".

Jelena Kostov jedna je od rijetkih sa javne scene koja je uspjela da sačuva privatan život od očiju javnosti, a povremeno iz svog porodičnog doma podijeli samo jedan mali dio idile koju živi.

"Smatram da je to moj najveći uspeh kada je u pitanju moje bavljenje muzikom. Kada date na dlanu sve medijma, vi njima dozvoljavate da pišu šta žele, onda i vaš suprug postaje deo tog šou-programa i nema tu nemoj da snimaš njega i nemoj da pišeš o njemu, prosto si ti to dozvolio. Na početku me mediji nisu shvatali, neki su se čak i ljutilim, mislili su da ja nešto izmišljam i da glumim neko ludilo jer ne želim da svog supruga eksponiram u javnosti. Godine su prošle, i sada kada pričam sa tim ljudima kažu mi da sam jedina koja je donela ispravnu odluku, odnosno ta odluka je bila njegova. Na samom početku našeg zabavljanja on je meni rekao da ne želi da bude deo estrade i deo tih mediskih pisanja i da se nećemo pojavljivati zajedno. On je meni rekao da me voli zbog toga što sam ja Jelena, a ne što sam neka poznata ličnost", zaključila je pjevačica.

